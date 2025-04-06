الإعلام الحكومي يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للانسحاب من رفح

فلسطين اليوم

طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، من المجتمع الدولي بالضغط على جيش الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من محافظة رفح المنكوبة، جنوب قطاع غزة، لتمكين عودة الأهالي لما تبقى من أطلال المنازل.

ودعا المكتب الاعلامي، في بيان، إلى توفير ممرات آمنة لإغاثة أهالي رفح المحاصرين والذين يهددهم الاحتلال بالقنص والقتل والإبادة.

وتوجه بنداء بضرورة إرسال بعثات لتقصي الحقائق حول جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في محافظة رفح.

وشدّد على ضرورة البدء الفوري بجهود الإعمار وإعادة الحياة إلى هذه المحافظة المنكوبة، ومحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" على جرائمه بحق المدنيين العزل.

وكان رئيس بلدية رفح، د. أحمد الصوفي، قد أكد، أن الاحتلال فجر المستشفيات وجرف الشوارع ودمر المباني والأسواق والمساجد كاملة في المدينة التي تبلغ مساحتها 60 كم2، ويسكنها قرابة 300,000 نسمة، وتمثل حوالي 16% من مساحة القطاع.