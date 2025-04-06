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مستوطنون يجرفون طرقات شمال رام الله
جرف مستوطنون، اليوم الأحد 6-4-2025، مدخلاً لقرية قرية أم صفا، شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر محلية: "إن عددا من المستوطنين اقتحموا برفقة جرافة المدخل الغربي للقرية، وأقدموا على تجريفه بشكل كامل، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي".
وأضافت المصادر: "عمليات التجريف طالت أيضاً عدداً من الطرق الداخلية القريبة من المدخل الغربي لأم صفا، ونتج عنها تخريب مجموعة من خطوط المياه".