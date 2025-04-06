قوات الاحتلال تنصب بوابة حديدة "إلكترونية" في نابلس

فلسطين اليوم

أفادت مصادر محلية، اليوم الاحد، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نصبت بوابة حديدة "إلكترونية" عند مدخل مدينة نابلس الشمالي المعروف بحاجز "17"، بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت البوابة عند مدخل مدينة نابلس المؤدي لبلدة عصيرة، ما أدى إلى إعاقة حركة مركبات المواطنين، والتسبب بأزمة سير مرور خانقة.

منذ بداية العام، تجاوز عدد البوابات الحديدية التي نصبها الاحتلال بين مدن الضفة، أكثر 20 بوابة جديدة، فيما نصب قرابة 149 بوابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.