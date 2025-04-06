نشر منظومة "ثاد" الأمريكية بـ"إسرائيل".. ما السبب؟

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد 6-4-2025، عن أن الولايات المتحدة نقلت منظومة "ثاد" ثانية في "إسرائيل".

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل: "الولايات المتحدة نقلت إلى إسرائيل بطارية ثانية من نظام ثاد للدفاع الصاروخي". وفق قولها.

وأضافت الصحيفة: "تعزيز أمريكا أنظمة الدفاع الصاروخي في إسرائيل يأتي مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران".

وكانت كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد 6-4-2025، عن نية عقد لقاء موسع بين كل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحضور مبعوثه ستيف وتكوف.

وقالت صحيفة معاريف العبرية في هذا الإطار: "لقاء موسّع سيجمع بين ترمب ونتنياهو بمشاركة المبعوث الأمريكي ويتكوف".

من جانبه قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل مغادرته إلى واشنطن: "أنا متوجه إلى الولايات المتحدة بدعوة من الرئيس ترامب، لمناقشة قضية الأسرى، واستكمال النصر في غزة". على حد قوله.