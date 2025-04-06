شهيد وإصابات باستهداف طائرات الاحتلال لمنطقة الزوايدة

فلسطين اليوم

استُشهد مواطن وأُصيب آخرون، اليوم الأحد 6-4-2025، بقصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية: "شهيد وجرحى جراء استهداف بصاروخ استطلاع على مجموعة من المواطنين محيط ترنس البابا في بلدة الزوايدة وسط القطاع".

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد 6-4-2025، ارتفاع حصيلة الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي منذ الـ18 من مارس إلى (1,335 شهيداً 3,297 إصابة).

وقالت وزارة الصحة بغزة في تصريح لها: "وصل مستشفيات قطاع غزة 26 شهيداً و113 إصابة خلال 24 ساعة الماضية".

وأضافت: "حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,335 شهيداً 3,297 إصابة)".

وأوضحت الصحة أنه تم ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,695 شهيداً و115,338 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.