اضراب شامل غدا بالضفة للمطالبة بوقف حرب الابادة

فلسطين اليوم

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الأحد، أن يوم غد الاثنين، هو إضراب شامل لكافة مناحي الحياة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مخيمات اللجوء والشتات، وبمشاركة المتضامنين مع قضيتنا واحرار العالم، رفضا لحرب الإبادة على قطاع غزة.

وقالت "القوى" في بيان لها: "يجب إنجاح الاضراب العالمي، من اجل اعلاء الصوت، وتسليط الضوء على مذابح وجرائم الاحتلال البشعة بقتل المدنيين الاطفال والنساء والتدمير، بهدف تهجير ابناء شعبنا".

وأضافت: "حرب الابادة التي يتعرض لها شعبنا في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، من قتل، وتدمير، وبشراكة ودعم أميركي، وعجز المجتمع الدولي عن الايفاء بالتزاماته، وتعهداته بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، ورفضه حكومة الاحتلال المارقة بعدم الاعتراف، او الانصياع لتطبيق اي من القرارات واستمرارها بارتكاب المجازر والمذابح والتدمير والقتل بما فيه ما يجري في محافظات الضفة والقدس وخاصة مخيمات الشمال في جنين وطولكرم، بهدف العمل على تصفية القضية الفلسطينية، ومحاولات تهجير ابناء شعبنا".

وبينت القوى الوطنية والإسلامية أن ذلك يأتي في ظل عدم وجود فرض عقوبات ومقاطعة على الاحتلال وعزل حكومة الاحتلال الارهابية ومحاكمتها على جرائمها، كل ذلك يتطلب سرعة تضافر الجهود، من اجل وقف حرب الابادة والمذبحة فورا التي يتعرض لها شعبنا.