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الصحة بغزة: 1,335 شهيداً منذ تجدد العدوان على القطاع
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد 6-4-2025، ارتفاع حصيلة الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي منذ الـ18 من مارس إلى (1,335 شهيداً 3,297 إصابة).
وقالت وزارة الصحة بغزة في تصريح لها: "وصل مستشفيات قطاع غزة 26 شهيداً و113 إصابة خلال 24 ساعة الماضية".
وأضافت: "حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,335 شهيداً 3,297 إصابة)".
وأوضحت الصحة أنه تم ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,695 شهيداً و115,338 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.