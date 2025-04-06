الدفاع المدني: الطواقم تعجز عن الوصول لحي الشجاعية

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل اليوم الأحد 6 أبريل 2025، أن الطواقم لا تستطيع الدخول إلى حي الشجاعية شرق قطاع غزة، وعمليات القصف في شمال غزة لا تتوقف.

وأوضح بصل، أن الاحتلال يستهدف قتل المواطنين في غزة بأكثر من وسيلة أمام العالم أجمع وما يجري عملية تطهير عرقي كاملة الأركان.

وأشار إلى أن المنظومة الخدماتية دُمّرت بنسبة 90% ونعول على الكادر البشري بشكل كبير.