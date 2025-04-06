الصحة: منع إدخال اللقاحات يُهدد 602 ألف طفل بالإصابة بالشلل الدائم

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية-غزة اليوم الأحد 6 أبريل 2025، أن منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال لقاحات شلل الأطفال إلى قطاع غزة يُشكل قنبلة موقوته تهدد بتفشي الوباء.

وبينت الوزارة، أن منع إدخال اللقاحات هو امعان في الاستهداف الغير مباشر لأطفال قطاع غزة.

وأشارت إلى أن 602 ألف طفل يتهددهم خطر الاصابة بالشلل الدائم والاعاقات المزمنة مالم يتوفر اللقاحات اللازمة لهم.

وشددت الوزارة على أن منع ادخال اللقاحات يعني انهيار الجهود التي بُذلت على مدار الاشهر السبعة الماضية ، مايعني أن تداعيات خطيرة وكارثية ستضاف على المنظومة الصحية المستهدفة والمستنزفة اضافة الى مضاعفة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية*

وطالبت وزارة الصحة الجهات المعنية الضغط على الاحتلال لإدخال اللقاحات واتاحة ممرات آمنة لضمان الوصول إلى الأطفال في مختلف مناطق القطاع.

وتكثف إسرائيل من قصفها على قطاع غزة منذ استئناف العدوان في 18 مارس، مما خلف أكثر من 1350 شهيداً جلهم من الأطفال والنساء.