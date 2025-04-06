بلدية رفح:  أكثر من 500 أسرة لا تزال عالقة ومحاصرة برفح

فلسطين اليوم

أكد رئيس بلدية رفح جنوب قطاع غزة أحمد الصوفي اليوم الأحد 6 أبريل 2025، أن الاحتلال دمَّر 90% من المدينة، خلال اجتياحه الأول لها مطلع مايو/أيار 2024، وطال معظم المباني السكنية، وشبكات البنية التحتية، والمرافق العامة والخدمية والصحية.

وبين الصوفي، أن أكثر من 500 أسرة لا تزال عالقة ومحاصرة برفح، خاصة بحي تل السلطان غرب المدينة، و"لا معلومات دقيقة حول مصيرهم"، بعد أن انقطع الاتصال بهم.

وأوضح، أن الاحتلال لم يلتزم بتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، إذ كان من المفترض ألا يتجاوز عمق الشريط الأمني على طول الحدود مع مصر 600 متر فقط، لكنه اقتطع أكثر من 1200 متر داخل المدينة، مما حال دون عودة السكان إلى 60% من إجمالي مساحة رفح.

والليلة الماضية، نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.