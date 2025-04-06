شهيد في قصف من مسيّرة "إسرائيلية" لمركبة في بلدة زبقين جنوب لبنان

فلسطين اليوم

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن طائرة مسيّرة لجيش الاحتلال استهدفت، اليوم الأحد، حفارة تُستخدم في أعمال استصلاح أراضٍ، وسيارة من نوع "رابيد" بين بلدتي زبقين والشعيتية في قضاء صور، ما أسفر عن وقوع إصابات، وفقًا للمعلومات الأولية.

واعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد مواطن بغارة إسرائيلية على بلدة زبقين جنوبي لبنان.

وفي بيان صدر بالتزامن، زعم الناطق باسم جيش الاحتلال أن "طائرة تابعة لسلاح الجو استهدفت عنصرين من حزب الله كانا يعملان على آلية هندسية في منطقة زبقين جنوبي لبنان"، مضيفًا أن "العنصرين حاولا إعادة تأهيل بنية تحتية تابعة لحزب الله"، على حد قوله.