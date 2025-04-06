المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

فلسطين اليوم

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم، لوجود نقص في الصفحات من صفحة 412 من سورة "لقمان" إلى صفحة 443 في سورة "يس"، وبسبب وجود انتقال من صفحة 475 من سورة "غافر" إلى صفحة 444 من سورة "يس".

وأوضح الشيخ حسين، أن هذه النسخة صادرة عن مطبعة عطا الله جروب للطباعة- القاهرة، في جمهورية مصر العربية – الصادر بتصريح رقم 56 بتاريخ 21-7-2019، من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.

وناشد المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوها إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.