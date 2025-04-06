الأزهر الشريف يعرب عن أسفه لآلاف الأطفال من غزة ذاقوا اليتم

فلسطين اليوم

أعرب الأزهر الشريف عن أسفه الشديد، كون أن يوم اليتيم حل بينما عشرات الآلاف من الأطفال في قطاع غزة ذاقوا مرارة اليتم.

وقال الأزهر الشريف: يحل علينا «يوم اليتيم» هذا العام، وبين أهالينا في قطاع غزة المكلوم عشرات الآلاف من الأطفال ذاقوا مرارة اليتم، بعد أن فقدُوا أحضان آبائهم وأمهاتهم على يد عدوٍّ متوحشٍ متعطشٍ للدماء وقتل الأطفال، دون وازعٍ ولا رادعٍ، متجرد من كل معاني الرحمة والإنسانية.

ودعا الأزهر الشريف حكومات العالم الحر ومنظماته وهيئاته، إلى تكثيف الجهود لوقف هذا العدوان الإرهابي بشكلٍ عاجلٍ لإنقاذ ما تبقى من طفولة أبناء غزة، والعمل على تأمين الرعاية والكفالة الشاملة لأيتام غزة.

وقال الأزهر الشريف بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم الذي يوافق الجمعة الأولى من شهر إبريل من كل عام: ربما يحتفي الكثيرون حول العالم بالمطالبة برعاية اليتيم، الذي فقد أبويه أو فقد أحدهما، غير أنَّ المشهد في قطاع غزة مختلف تمام الاختلاف، فليس الأب وحده هو منْ فُقدَ، وترك من بعده أطفالًا يتامى، وإنما المشهد هناك هو أن عائلات بأكملها: برجالها ونسائها وأطفالها ذهبوا تحت التراب، بعد أن تسلَّط عليهم إرهاب صهيوني غاشم، عدو للإنسانية، لا يراعي قيمةً للحياة، ولا حرمةً لقدسيتها.