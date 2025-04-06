هآرتس تكشف: نتنياهو طلب من المحكمة تجاهل رسالة لرئيس الشاباك

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "هأرتس" العبرية اليوم الأحد 6 أبريل 2025، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من المحكمة العليا تجاهل رسالة رئيس الشاباك، رونين بار، التي شرح فيها أسباب إقالته.

وكان بار كشف الجمعة، أن نتنياهو طلب منه الإدلاء برأي يتيح تأجيل مثوله أمام المحكمة بتهمة الفساد.

وكتب بار في رسالة موجهة إلى المحكمة العليا بهدف الطعن بإقالته من جانب الحكومة والتي نشرتها المدعية العامة للدولة "خلال نوفمبر 2024، طلب مني رئيس الوزراء مرارا الإدلاء برأي أمني يقول إن الظروف الأمنية لا تتيح انعقادا مستمرا لجلسات محاكمته جنائيا".

وكان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق بأنه فقد ثقته في رونين بار، الذي قاد الشاباك منذ عام 2021، وأنه ينوي إقالته اعتبارا من 10 أبريل، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات استمرت 3 أيام.

ورفض نتنياهو الاتهامات بأن القرار له دوافع سياسية، لكن منتقديه اتهموه بتقويض المؤسسات التي تدعم الديمقراطية الإسرائيلية بالسعي لإقالة بار.

وكانت العلاقة بين نتنياهو وبار متوترة حتى قبل عملية 7 أكتوبر، خاصة بسبب الإصلاحات القضائية المقترحة..

وساءت العلاقة بشكل حاد بعدما نشر الشاباك في 4 مارس، خلاصة تحقيق داخلي أجراه بشأن عملية حماس في 7 أكتوبر.