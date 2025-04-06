هل سينجح.. مقترح مصري جديد وحديث عن فرصة للتهدئة في غزة..؟

وأشارت وسائل إعلام "إسرائيلية" إلى أن المقترح المصري الجديد يعد الرابع خلال شهر، ويسعى إلى "سد الفجوات"،.

من جانبها، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، بحسب "خبراء" تحدثوا لها عن فرصة جديدة للتهدئة قبيل "عيد الفصح اليهودي في 20 أبريل (نيسان) الجاري"، خاصة مع لقاء وشيك بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالبيت الأبيض قد يحمل ضغطاً من واشنطن نحو اتفاق جديد قائم على حل وسط بين جميع المقترحات السابقة المصرية والأميركية والإسرائيلية التي لم تلقَ قبولاً.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، فقد تبادل الوزير المصري، بدر عبد العاطي، السبت، مع وفد من حركة "فتح" الفلسطينية "الرؤى بشأن التصعيد الإسرائيلي الخطير ومستجدات الجهود المصرية الهادفة لاستعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستئناف نفاذ المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن".

ولم يكشف عبد العاطي، تفاصيل الجهود المصرية التي تحدث عنها، غير أن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قالت، مساء الجمعة، إن مصر "تقدمت بمقترح جديد لتسوية بخصوص وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بهدف سد الفجوات".

ويقع المقترح الجديد، وفق هيئة البث، "في مكان ما بين العرض الأصلي من الوسطاء، الذي تضمن إطلاق سراح خمسة أسرى أحياء، وبين العرض الإسرائيلي الذي تضمن إطلاق سراح 11 محتجزاً حياً في غزة".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مستشفيات القطاع استقبلت جثامين، 60 شهيدا و162 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي منذ استئناف حرب الإبادة في 18 مارس/آذار ارتفع إلى 1309 شهداء و3184 مصابا.

وأضافت الوزارة أن عدد شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 50 ألفا و669 شهيدا، و115 ألفا و225 مصابا.