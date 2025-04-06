نقابة الموظفين برام الله تدعو لإضراب شامل يوم غدٍ الاثنين

فلسطين اليوم

دعت نقابة موظفي القطاع العام في الضفة المحتلة، إلى إضراب شامل يوم غدٍ الاثنين 7 أبريل 2025، تضامناً مع قطاع غزة.

وأشارت النقابة إلى أن الإضراب يأتي في ظل استمرار العدوان الوحشي الذي تشنه دولة الاحتلال على الأهل الصامدين في قطاع غزة، وما يرتكبه من مجازر مروعة وحرب إبادة ممنهجة بحق أبناء شعبنا.

كما حثت على ضرورة الالتزام بالإضراب الشامل وعدم التوجه الى العمل يوم الاثنين الموافق 7 نيسان/أبريل 2025، وذلك تضامناً مع غزة الجريحة، ووفاءً لدماء الشهداء، ورفضاً للصمت الدولي المعيب تجاه هذه الجرائم وانسجاما مع الدعوة للاضراب العالمي ، داعيةً للمشاركة الواسعة بكل الفعاليات الداعمة والمؤيدة لاهلنا في قطاع غزة .

ووفق النقابة، يشمل الإضراب كافة مناحي الحياة ، ويشكل رسالة شعبية قوية بأنهم جسد واحد لا ينكسر، وأن غزة ليست وحدها.

ودعت النقابة الجميع، لتحمل المسؤولية الوطنية والإنسانية.