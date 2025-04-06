قائد فرقة الضفة: الضغط العسكري قتل جنودنا وأثبت فشله

فلسطين اليوم

هاجم قائد فرقة الضفة المحتلة في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" سابقاً اللواء احتياط نوعام تيفون، اليوم الأحد 6 أبريل 2025، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتيناهو، قائلاً أن المختطفين لن يعودوا إلا بصفقة والضغط العسكري قتل حتى الآن 41 منهم.

ووفقاً لصحيفة معاريف عن القائد السابق للفيلق الشمالي بالجيش الإسرائيلي: فإن نتنياهو قرر لاعتبارات سياسية وائتلافية وأخرى تتعلق بالميزانية عدم تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة مع حماس.

واعتبر أن تصريحات نتنياهو بشأن محور موراج جنوب قطاع غزة عرضت جنود الجيش للخطر لأن العملية كان من المفترض أن تكون سرية.

وقال: نتنياهو يريد أن يصرف انتباه وسائل الإعلام عن قضايا تزعجه.

