بلدية غزة: عاجزون عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية

فلسطين اليوم

أكد عاصم النبيه المتحدث باسم بلدية غزة اليوم الاحد 6 أبريل 2025، أن طواقم البلدية عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، نظراً لشح في الخدمات جراء تدمير الاحتلال المرافق الأساسية.

وقال النبيه أن البلدية تعاني من شح كبير في مياه الشرب بالمدينة، وانهيار منظومة الخدمات الأساسية ما أدى إلى تعقيد حياة المواطنين.

وأضاف النبيه: كل ما قمنا به خلال الفترة السابقة كانت إجراءات مؤقتة لا تلبي احتياجات المواطنين، حيث أن المواطنين يضطرون إلى العودة لمنازل محترقة أو آيلة للسقوط في المدينة.

كما أكد النبيه، أن الاحتلال دمر أكثر من 75% من المقرات والآليات الخاصة بالبلدية.