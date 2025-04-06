20 يوماً لاستئناف العدوان: 26 شهيداً خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

3.44: شهيد ومصاب إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شرق دير البلح وسط قطاع غزة

11.40: شهيدان وإصابات في قصف مدفعية الاحتلال على منطقة عزبة عبد ربه شرقي بلدة جباليا

11.00: الاحتلال ينصب رافعة عسكرية محملة برشاش وكاميرات على كف ميراج شمال مدينة رفح.

10.10: وصول اصابة إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء القصف المدفعي شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

9.55: استشهاد المزارعيْن (رضوان فايق محمد الأسطل) و (محمد صلاح محمد الأسطل) جراء قصف من مسيرة إسرائيلية الليلة الماضية مزارعين في محررة عين جالوت جنوب غرب خانيونس.

9.30: توغل للآليات شرق دير البلح جنوب من مكب النفايات وقصف مدفعي متقطع من الدبابات المتمركزة

9.00: انتشال الطفلة ‏إلين علاء بركة إثر قصف منزل في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة قبل أيام

8.30: شهداء ومصابون في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة العوامرة شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

استشهاد سعيد أبو عامر وإصابة أربعة آخرين جراء قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة