تفاصيل زيارة نتنياهو لترامب: وبماذا نصحه مساعدوه..؟

فلسطين اليوم

يتوجه رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو إلى واشنطن اليوم الأحد 6 أبريل 2025، بعد تلقيه دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت بلومبرغ عن مسؤول إسرائيلي، أن نتنياهو سيسعى في اجتماعه مع ترمب الاثنين إلى اتفاق أفضل بشأن الرسوم الجمركية، كما سيبحث مع ترمب الحرب في غزة والوضع في سوريا والدور التركي هناك.

كما سيبحث نتنياهو سيبحث مع ترمب المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ووفقاً للمسؤول، فإن مساعدي نتنياهو اقترحوا تأجيل زيارته لكن البيت الأبيض أراد الاجتماع الاثنين تحديدا.

ويعتبر اللقاء بين ترامب ونتنياهو هو الثاني منذ تولي ترامب منصب الرئيس في يناير الماضي، إذ التقى الرئيسان في واشنطن، في زيارة وصفت حينها "بالأولى التي يقوم بها رئيس أجنبي لترامب منذ تنصيبه".