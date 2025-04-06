18 شهيداً.. حصيلة القصف الإسرائيلي على خانيونس

فلسطين اليوم

حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة منذ مساء أمس:١.مهدي حمد محمد أبو صبيح

٢.حمزة مهدي محمد أبو صبيح

٣.منى مهدي محمد أبو صبيح

٤.محمد مهدي محمد أبو صبيح

٥.أدم أحمد إسماعيل عبد الهادي

٦.إسلام نصر الدين عبد الهادي/مقداد

٧.سميرة إسماعيل أحمد عبد الهادي

٨.ركان محمد عاطف الغوطي

٩.رضوان فايق محمد الأسطل

١٠.محمد صلاح محمد الأسطل

١١.نسرين محمد عبد ربة أبو لبدة

١٢.أيوب أحمد محمد أبو لبدة

١٣.حنان أيوب أحمد أبو لبدة

١٤. براء محمد خالد العصار

١٥. تحرير محمد صبحي عبد الغفور

١٧.عمر مهدي محمد أبو صبيح

١٨. ألين علاء بركة