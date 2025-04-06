طقس فلسطين: أجواء حارة حتى الأربعاء المقبل

فلسطين اليوم

قال موقع طقس فلسطين، أن الطقس اليوم الأحد 6 أبريل 2025، يطرأ عليه رتفاع طفيف على درجات الحرارة ، في الوقت ذاته تغطي السماء كميات كبيرة من السحب على إرتفاعات عالية مع جو معتدل ودافء وجاف نهاراً، ولطيف ومنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

وغداً الإثنين، يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود جو حار نسبي الى حار وجاف نهاراً، بينما يسود جو شديد الحرارة في الاغوار والبحر الميت وبسود جو لطيف ومنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

والثلاثاء يكون الجو صافيا الى غائم جزئي وحاراً نسبياً الى حار وجاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ، الرياح جنوبية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاربعاء يكون الجو غائماً جزئياً وربيعيا لطيفا ومعتدلا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل.