مكتب نتنياهو يعلن رسمياً توجهه إلى واشنطن للقاء ترامب

فلسطين اليوم

أعلن مكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، عن خطط سفره إلى واشنطن يوم الأحد المقبل لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



وفقاً للقناة 13 العبرية، فإن جوهر المحادثات بين الجانبين سيكون حول إنهاء الحرب على غزة، خاصة أن ترامب يخطط لزيارة السعودية في مطلع مايو المقبل لمناقشة مسألة تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. ومن المتوقع أن تكون هذه القضية محوراً رئيسياً في اللقاء، حيث يأمل الطرفان في إنهاء الصراع قبل الزيارة.

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلاً عن مصدر سياسي مطلع أن مفاوضات صفقة التبادل تتم تحت إشراف مبعوث ترامب، "ستيف ويتكوف"، الذي يشرف بشكل مباشر على المفاوضات ويساهم في دفعها قدماً.

كما ذكرت الصحيفة أن ترامب هو من طلب من نتنياهو أن يتوجه إلى البيت الأبيض قبل عيد الفصح، وهو ما يعكس التزاماً أمريكياً قوياً في هذه الملفات الحساسة.