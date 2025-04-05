هيئة أممية: النساء في غزة يواجهن تهديدا على حياتهن

فلسطين اليوم

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت، إن نحو 1.9 مليون شخص في قطاع غزة، بمن فيهم آلاف الأطفال، تعرضوا لتهجير قسري متكرر وسط القصف والخوف منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضافت الوكالة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تسبب في موجة أخرى من النزوح طالت آثارها ما يزيد عن 142 ألف شخص.



واستأنف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، فجر ثلاثاء الـ18 من مارس 2025، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، في أكبر خرق لوقف إطلاق النار الساري، ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد بلغت ️حصيلة الشهداء والاصابات (1,249 شهيد، 3.022 اصابة).



وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى لـ 50,609 شهيد و 115,063 اصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.