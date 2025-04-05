مظاهرة حاشدة في "تل أبيب" للمطالبة بصفقة تبادل أسرى

فلسطين اليوم

خرجت مظاهرة حاشدة مساء اليوم في "ساحة الأسرى" وسط "تل أبيب"، طالبت فيها عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة حكومة الاحتلال بعقد صفقة تبادل عاجلة تضمن الإفراج عنهم، وسط تصاعد الضغط الشعبي عقب نشر تسجيلات جديدة لأسرى لدى كتائب القسام.

وخلال الفعالية، ألقت ليري ألباغ، إحدى الأسيرات اللاتي تم الإفراج عنهن سابقًا من غزة، خطابًا مؤثرًا قالت فيه: "أنا أقف هنا هذا المساء أمامكم، حرة، لكن قلبي لا يزال هناك، مع كل من لا يزال في الأسر. أقف هنا كي أكون صوتهم. عندما انهارت الصفقة الأولى، أنا أيضًا انهرت".

وأضافت ألباغ أنها عاشت مع رفاقها الأسرى ظروفًا قاسية وصلت إلى التهديد ببتر الأطراف، قائلة:"هددونا ببتر أيدينا إذا اكتشفوا أننا كذبنا عليهم أو فعلنانا شيئًا ممنوعًا".

وتابعت:"خلال عيد الفصح الذي مرّ علينا أثناء الأسر، كنا وحدنا. شعرنا بالخوف، وبأننا منسيون تمامًا".

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التحركات الشعبية داخل إسرائيل، مطالبة الحكومة بإبرام اتفاق تبادل قبل فوات الأوان، خاصة بعد ظهور تسجيل لأسيرين إسرائيليين يتحدثان عن تدهور أوضاعهم الصحية والمعيشية داخل غزة.

الجدير بالذكر أن مباحثات استئناف صفقة التبادل الذي انهار في 18 مارس الماضي، بعد نحو شهرَيْن، من التهدئة، وسط مقترحات عديدة أبرزها مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وآخر مصري - قطري، وثالث "إسرائيلي" دون أن يحدث أي توافق، وفق تقارير إسرائيلية سابقة.



واستأنف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، فجر ثلاثاء الـ18 من مارس 2025، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، في أكبر خرق لوقف إطلاق النار الساري، ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد بلغت ️حصيلة الشهداء والاصابات (1,249 شهيد، 3.022 اصابة).



وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى لـ 50,609 شهيد و 115,063 اصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.