حماس تُشيد بموقف المهندسة ابتهال أبو السعد

فلسطين اليوم

أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالموقف "البطولي والنادر" الذي عبّرت عنه المهندسة ابتهال أبو السعد، معتبرةً أن قرارها كشف تواطؤ كبرى شركات التكنولوجيا العالمية مع الآلة العسكرية الإسرائيلية، عبر تزويدها بتقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تنفيذ جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة.

وأكدت حماس في بيان صحفي، أن رفض أبو السعد المشاركة في أعمال هذه الشركات، يُجسد ما وصفته بـ"نقاء الضمير الإنساني" و"قوة المبدأ الأخلاقي"، معتبرة أن انحيازها لقيم العدالة يمثل موقفًا مشرفًا يعكس الوجه الإنساني للقضية الفلسطينية.

ودعت حماس في بيانها جميع العاملين في المؤسسات المتورطة مع الاحتلال إلى الاقتداء بموقف المهندسة أبو السعد، كما طالبت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لتوثيق جرائم التواطؤ التكنولوجي مع الاحتلال، ومقاضاة الشركات المتورطة أمام المحاكم الدولية، وفرض عقوبات فورية عليها بسبب انتهاكها للقوانين الدولية والأخلاقيات الإنسانية.