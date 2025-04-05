فلسطين اليوم

نشرت كتائب القسام، مساء اليوم السبت، تسجيلًا مصوَّرًا بعنوان "الوقت ينفد"، ظهر فيه أسيران إسرائيليان يتحدثان عن ظروف احتجازهما ومعاناتهما في غزة.

وقال الأسيران ماكسيم هركين، وبار كوپرشتاين،في مقطع الفيديو، إن مقاتلي القسام قاموا بإخراجهما من النفق لـ"استنشاق الهواء"، إلا أن الجيش الإسرائيلي قصف المكان فورًا، مما أدى إلى إصابتهما بجروح، قبل أن يتمكن عناصر القسام من إعادتهما إلى النفق وإنقاذ حياتهما.

وأكدا أن المكان الذي يُحتجزان فيه غير آمن ويفتقر للطعام والماء والأغطية، في ظل ظروف قاسية تهدد حياتهما.

وأضافا: "مقاتلو حماس يخاطرون بحياتهم كي نخرج قليلًا للتنفس، بينما جيشنا يقصفنا دون اعتبار لوجودنا".

الجدير بالذكر أن مباحثات استئناف صفقة التبادل الذي انهار في 18 مارس الماضي، بعد نحو شهرَيْن، من التهدئة، وسط مقترحات عديدة أبرزها مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وآخر مصري - قطري، وثالث "إسرائيلي" دون أن يحدث أي توافق، وفق تقارير إسرائيلية سابقة.



واستأنف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، فجر ثلاثاء الـ18 من مارس 2025، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، في أكبر خرق لوقف إطلاق النار الساري، ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد بلغت ️حصيلة الشهداء والاصابات (1,249 شهيد، 3.022 اصابة).



وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى لـ 50,609 شهيد و 115,063 اصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.