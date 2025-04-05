تظاهرات واسعة في أمريكا وأوروبا ضد ترامب وإيلون ماسك

فلسطين اليوم

شهدت مدن أمريكية أوروبية عدة، اليوم السبت، تظاهرات شارك فيها مئات المحتجين ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومستشاره المقرب إيلون ماسك، وذلك بعد أسبوع شهد اضطرابات في الأسواق المالية، عقب إعلان ترامب فرض رسوم جمركية شاملة.

وجاءت هذه التحركات تحت شعار "ارفعوا أيديكم"، حيث نُظمت تظاهرة مركزية في فرانكفورت الألمانية بتنظيم من منظمة الديمقراطيين في الخارج، وهي الجناح الخارجي الرسمي للحزب الديمقراطي الأميركي.

في برلين، احتشد المتظاهرون أمام معرض سيارات تابع لشركة تسلا المملوكة لماسك، ورفعوا لافتات تطالب الأميركيين المقيمين في ألمانيا بالتحرك لإنهاء ما وصفوه بـ"الفوضى السياسية" في الولايات المتحدة.

وخلال تجمّع في ساحة الأوبرا بفرانكفورت، دعا مشاركون إلى استقالة ترامب، رافعين شعارات مثل: "أعيدوا الديمقراطية"، "ارفعوا أيديكم عن بياناتنا الشخصية"، و"سئم العالم من هرائك يا دونالد، ارحل!".

وكانت الانتقادات لماسك لافتة، حيث ظهرت لافتة كتب عليها: "اسكت يا إيلون، لم يصوت لك أحد"، بينما ارتدى كلب ملصقًا ساخرًا كتب عليه: "الكلاب ضد إدارة الكفاءة الحكومية"، في إشارة إلى مبادرة اتحادية يدعمها ماسك للحد من الهدر والاحتيال.

في باريس، تجمع نحو 200 شخص - معظمهم من الأميركيين المقيمين هناك - في ساحة الجمهورية، حيث ألقوا خطابات ضد ترامب، ورفعوا لافتات كُتب عليها: "قاوموا الطاغية"، "سيادة القانون"، و"نسويات من أجل الحرية لا الفاشية".

وشهدت مدن أخرى مثل لندن ولشبونة مظاهرات مشابهة، حيث تجمّع محتجون في ميدان الطرف الأغر في لندن، مرددين هتافات مثل: "ارفعوا أيديكم عن كندا"، و"عن غرينلاند"، و"عن أوكرانيا"، في إشارة إلى السياسات التوسعية والمثيرة للجدل لترامب.