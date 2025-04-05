عائلات الأسرى "الإسرائيليين": نتنياهو هو العقبة أمام إعادة كل الرهائن

فلسطين اليوم

أكدت عائلات الأسرى "الإسرائيليين" لدى المقاومة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن رئيس الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لتبرير العملية العسكرية التي يشنها ضد غزة، وينسى أنها تسببت في قتل (41) رهينة "إسرائيلية".

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، في بيان: إن "نتنياهو هو العقبة أمام إبرام اتفاق وقف إطلاق النار، ومصلحة إسرائيل هي إنهاء الحرب وإعادة كل الرهائن".

وأضافت: أن "نتنياهو يسعى لإنقاذ نفسه لا المختطفين"، مطالبةَ "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط عليه لوقف الحرب".

ولليوم العشرون على التوالي، يشن جيش الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة، بعد انتهاكه اتفاق وقف إطلاق النار، حيث استشهد خلال هذه الفترة أكثر من 1300 شهيد وآلاف الاصابات.

الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قال، أمس، في تغريدة له: إن "نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها في الأيام الأخيرة، وإذا كان العدو معنياً بحياة هؤلاء الأسرى فعليه التفاوض فوراً من أجل إجلائهم أو الإفراج عنهم، وقد أعذر من أنذر".