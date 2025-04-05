قمة ثلاثية في القاهرة لوقف إطلاق النار بغزة

فلسطين اليوم

أعلنت الرئاسة المصرية عقد قمة ثلاثية في القاهرة تضم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وذلك خلال زيارة ماكرون المرتقبة إلى مصر.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها اليوم إن القمة ستبحث سبل وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة واستئناف جهود التهدئة، مع التركيز على ضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.

وأكد الرئيسان السيسي وماكرون، في اتصال هاتفي جرى اليوم، أهمية استعادة التهدئة عبر الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مشددين على ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية دون تأخير. كما جددا التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إلى أن الاتصال تناول كذلك العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا وسبل تطويرها، في إطار التحضير لزيارة الرئيس الفرنسي. وقد تم التباحث حول أبرز ملفات التعاون المشترك، واستعراض آفاق جديدة لتعزيز الشراكة بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وكان قصر الاليزيه أعلن ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور مصر يومي 7 و8 أبريل 2025، لبحث سبل وقف إطلاق للنار في غزة والخطة العربية لإعادة إعمار غزة. كما يعتزم ماكرون التوجه إلى مدينة العريش خلال زيارته، للقاء الجهات الإنسانية والأمنية ومناقشة سبل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.