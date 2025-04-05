السيسي يهاتف ماكرون ويبحثان تطورات الأوضاع في غزة

فلسطين اليوم

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون، وتناولاً فيه تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

واستعرض الرئيسان بحسب بيان الرئاسة المصرية، الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع.

وحرص السيسي وماكرون، على التأكيد على أهمية استعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وأهمية حل الدولتين.

ولليوم العشرون على التوالي، يشن جيش الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة، بعد انتهاكه اتفاق وقف إطلاق النار، حيث استشهد خلال هذه الفترة أكثر من 1300 شهيد وآلاف الاصابات.