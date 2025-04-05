الثوري الإيراني: مستعدون للحرب ونعرف كيف نتغلب على عدونا

فلسطين اليوم

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، أن "بلاده مستعدة للحرب لكنها لن تبدأها"، مضيفًا، أن طهران تعرف كيف تتغلب على العدو.

وشدّد سلامي، في خطاب له، على أن بلاده لن تتراجع خطوة إلى الوراء.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني: إن "العدو يحاول وضعنا أمام المواجهة أو القبول بشروطه عبر فرضيات خاطئة بشأن ضعف ردعنا".

وتابع: إن "جبهات الإسناد في اليمن ولبنان والعراق صمدت بقوة وواصلت دعمها للشعب الفلسطيني أمام جبهة الشر..، ونحن اليوم نواجه عدواً محبطاً لا يستطيع التغلب على شعب بلا سلاح وتتراكم خسائره".

وأوضح سلامي: أن " "إسرائيل" فقدت استقرارها السياسي والاقتصادي وإذا تخلت الولايات المتحدة عنها فسوف تنهار مباشرة".

وأشار إلى أنه رغم القصف لا يزال اليمن صامدًا، مضيفًا أن الامريكيين اعترفوا بعدم جدوى القصف، وهذا مأزق للعدو".