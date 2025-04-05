الاحتلال يسلم عائلة مقدسية إخطارًا بهدم منزلها

فلسطين اليوم

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عائلة مقدسية إخطارًا بهدم منزلها، مع دفع غرامة مالية، تحت حجج واهية.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال سلمت عائلة الحلواني المقدسية قراراً بهدم بناية سكنية مكونة من (6) شقق يعيش فيها (25) شخصاً.

وكانت هذه العائلة دفعت مخالفات بناء بقيمة (180) ألف شيقلاً سابقاً، وفقًا للمصادر ذاتها.

حكومة الاحتلال تستهدف مدينة القدس والمناطق المحيطة بها، منذ سنوات، إذ تهدف من وراء حملتها الممنهجة تفريغ المدينة من سكانها الاصليين وترحليهم و السيطرة على الأرض، من أجل تغير معالمها لصالح بناء بؤر استيطانية.