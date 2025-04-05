سرايا القدس تعلن استشهاد أحد مجاهديها باشتباك مع الاحتلال في طوباس

فلسطين اليوم

‌أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، استشهاد أحد مقاتليها بعد اشتباكه مع قوة "إسرائيلية" حاصرت منزلاً تحصن به في طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وزفت سرايا القدس، في بيان، ابنها الشهيد أحمد قاسم بني عودة الذي ارتقى بعد اشتباكه لعدة ساعات مع قوة من جيش الاحتلال في بلدة طمون.

إليك نص البيان:_

بسم الله الرحمن الرحيم

"فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"

صدق الله العظيم

بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تزُف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية:

- الشهيد المجاهد أحمد قاسم بني عودة

من أبطال سرايا القدس سرية طمون - كتيبة طوباس

والذي ارتقى إلى العلا بعد اشتباكه لعدة ساعات مع قوة صهيونية حاصرت المنزل الذي تحصن به في بلدة طمون بطوباس بتاريخ 29\3\2025، وتؤكد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.

" وإنّه لجهاد نصرٌ أو استشهــــاد "

ســــرايا القــــــــــدس

07 شوال 1446 هــــ

الموافق 05 - 04 - 2024