الحملة العالمية لوقف الإبادة تدعو لإضراب عالمي لوقف الحرب على غزة

فلسطين اليوم

دعت الحملة العالمية لوقف الإبادة الجماعيَّة في غزة، اليوم السبت، لإضراب عالمي يوم الإثنين المقبل الموافق 07/ إبريل، تضامنًا مع قطاع غزّة وغضبا لتواصل حرب الإبادة الجماعيَّة الصهيونية.

ومنذ اليوم السابع من أكتوبر 2023م، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه الدموية والقاسية على قطاع غزة المحاصر، حيث يشن غارات مكثفة ومركزة من الجو والبر والبحر.

وتسببت الحرب الدائرة، أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة للغاية على المواطنين العزل لا سيما على الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، علاوة عن التحذيرات المستمرة لانتشار الامراض والأوبئة جراء سوء النظافة العامة.

حصيلة العدوان الإسرائيلي، ارتفع بحسب أحدث تقرير صادر عن وزارة الصحة بغزة، الى 50,669 شهيد و 115,225 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.