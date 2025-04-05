بلدية غزة تحذر من أزمة عطش مرتقبة تشهدها المدينة

فلسطين اليوم

حذرت بلدية غزة، اليوم السبت، من أزمة عطش كبيرة تعيشها المدينة، بسبب توقف خط مياه "ميكروت" الذي يمر في حي الشجاعية.

وأكدت بلدية غزة، في بيان، أن الاحتلال يتعمد استهداف مرافق المياه خلال عدوانه، ما تسبب بأضرار كبيرة في الآبار والشبكات.

وناشدت المنظمات الحقوقية والدولية الضغط على الاحتلال للسماح بمعاينة خط "ميكروت" وإعادة تشغيله.

ويشن جيش الاحتلال عدوانًا مركزًا على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بعدما أفرغ سكانه قسرًا، منذ يومين، إذ يتعرض لقصف جوي ومدفعي مستمر، وسط ارتقاء شهداء وإصابات.