شهيدان بقصف طيران الاحتلال في دير البلح

الساعة 03:16 م|05 ابريل 2025
وصول شهداء إلى المستشفى المعمداني نتيجة قصف مدرسة دار الأرقم شرق غزة (2).JPG
وصول شهداء إلى المستشفى المعمداني نتيجة قصف مدرسة دار الأرقم شرق غزة (2).JPG

فلسطين اليوم

استشهد مواطنان، اليوم السبت، جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي "المسير" مدخل شارع مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، باستشهاد مواطنين إثر قصف الطيران بدون طيار بصاروخ واحد على الأقل مجموعة من المواطنين على مدخل مستشفى الأقصى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت 5 إبريل 2025، عن وصول 60 شهيداً، و162 إصابة آخرين، إثر القصف الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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