برشلونة يستضيف ريال بيتيس.. الموعد والقنوات الناقلة

فلسطين اليوم

يستعد فريق برشلونة بقيادة الألماني هانز فليك المدير الفني لخوض مباراة قوية مساء اليوم السبت ضد نظيره ريال بيتيس ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي معقل "البلوغرانا" مواجهة اليوم بين برشلونة وريال بيتيس ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة في حين أن ريال بيتيس لديه 47 نقطة في المركز السادس.

وكانت مباراة الدور الأول من هذا الموسم بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما.

ويدخل برشلونة اللقاء بهدف تعزيز صدارته لجدول الترتيب والاقتراب من حسم اللقب، فيما يسعى ريال بيتيس لتحقيق نتيجة إيجابية تدعم حظوظه في المنافسة على المراكز الأوروبية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 ويتولى مهمة التعليق علي سعيد الكعبي.