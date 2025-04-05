كم هدفاً يفصل رونالدو عن الـ 1000؟

فلسطين اليوم

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتحقيق فوز مثير على مضيفه الهلال بنتيجة 3-1 يوم الجمعة، في قمة مباريات الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتألق "الدون" بتسجيله ثنائية ساهمت بشكل كبير في فوز فريقه، ليؤكد مرة أخرى أنه أحد أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم.

وجاء هدفا رونالدو، الذي احتفل في فبراير الماضي بعيد ميلاده الأربعين، في الدقيقتين 46 و87 (من ركلة جزاء)، ليمنح النصر ثلاث نقاط ثمينة في صراع المنافسة على لقب الدوري.

وبفضل هذه الثنائية، رفع "الدون" رصيده التهديفي الإجمالي إلى 931 هدفا خلال مسيرته الكروية الحافلة مع الأندية والمنتخب البرتغالي.

وتوزعت أهداف رونالدو على الشكل التالي: 136 هدفا مع منتخب البرتغال، خمسة أهداف مع سبورتينغ لشبونة، 145 هدفاً مع مانشستر يونايتد، 450 هدفاً مع ريال مدريد، 101 هدف مع يوفنتوس و94 هدفاً مع نادي النصر.

وبات رونالدو الآن على بعد 69 هدفاً فقط من تحقيق هدفه الطموح الذي أعلن عنه سابقا، وهو تسجيل ألف هدف طوال مسيرته.

ومع ذلك، يبدو أن رونالدو قد خفف من تركيزه على هذا الهدف مؤخراً، فقد أدلى النجم البرتغالي بتصريحات أشار فيها إلى أنه: "إذا تمكنت من تحقيق ذلك (تسجيل ألف هدف)، فسيكون ذلك رائعا.. لكنني لست مهووسا بالأمر".

ورغم ذلك، فإن عشق رونالدو للتحديات وإصراره المستمر يبقيان هذا الحلم قائماً وقابلاً للتحقيق على أرض الواقع.