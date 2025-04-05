60 شهيداً و162 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت 5 إبريل 2025، عن وصول 60 شهيداً، و162 إصابة آخرين، إثر القصف الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وبيّنت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,309 شهداء، 3,184 إصابة).

وأفادت، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي 50,669 شهيداً و115,225 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأهابت، بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

رابط تسجيل شهداء ومفقودي العدوان الإسرائيلي على غزة