الاحتلال يقتل ويُصيب 100 طفل غزي يومياً منذ استئناف الحرب

فلسطين اليوم

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم السبت 5 ابريل 2025، 51 % من سكان قطاع غزة من الأطفال ويشكّلون النسبة الأكبر من ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع.

وأفادت "أونروا"، باستشهاد وإصابة 100 طفل يومياً في غزة منذ استئناف الحرب في 18 من مارس الماضي.

وأشارت إلى أن 65 % من قطاع غزة حالياً تصنفها الأمم المتحدة مناطق خطرة أو معرضة للإخلاء.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 50609 شهداء و115063 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، حتى ظهر يوم أمس الجمعة.