نتنياهو يلتقي ترامب الاثنين المقبل.. ملف غزة على طاولة النقاش

فلسطين اليوم

قال موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم السبت 5 ابريل 2025، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، إنه من المتوقع أن يزور رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البيت الأبيض يوم الاثنين، لمحاولة التفاوض مع الرئيس دونالد ترامب على اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية، إضافة إلى بحث الملف النووي الإيراني والحرب على غزة.

ومن المرجح أن يناقش نتنياهو مع ترامب خلال الزيارة في حال تمت، الجهود المتعثرة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين في غزة، كما يشير "أكسيوس" الذي ينقل أيضًا عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إن نتنياهو يرغب بالتوصل إلى تفاهم مع ترامب بشأن ضرب المنشآت النووية الإيرانية في حال فشلت الجهود الدبلوماسية بالتوصل إلى اتفاق أميركي- إيراني، مشيرًا إلى أن الأخير يعتقد أن فرص التوصل لاتفاق "ضئيلة للغاية".

وفي تقرير سابق، قال موقع أكسيوس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمهل إيران مدة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، مرجحًا زيادة احتمالية قيام الولايات المتحدة أو إسرائيل بعمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية، بشكل كبير، في حال رفض إيران عرض ترامب وعدم الدخول في المفاوضات.

ولا يزال موعد زيارة رئيس حكومة الاحتلال قابلا للتغيير بحسب الموقع، خاصة وأنها تتزامن مع جلسات محاكمته، إذ سيتعين عليه أن يطلب من القضاة في محاكمته بتهم الفساد إلغاء جلسات الاستماع المقررة هذا الأسبوع والتي كان من المتوقع أن يواصل خلالها الإدلاء بشهادته.

والخميس الماضي، أجرى نتنياهو اتصالا بترامب، وبحث معه انسحاب بودابست من المحكمة الجنائية الدولية، بحسب بيان صادر عن مكتبه، إلا أن "أكسيوس" يشير إلى أن نتنياهو أثار أيضًا مسألة الرسوم الجمركية الجديدة، حيث اقترح ترامب على نتنياهو زيارة البيت الأبيض لمناقشة الأمر، دون تحديد موعد واضح.

ويشير الموقع إلى أن رئيس حكومة الاحتلال وفريقه فوجئوا بتصريح ترامب بعد ساعات عندما قال للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، إن نتنياهو سيزور واشنطن قريبًا، "ربما حتى الأسبوع المقبل"، إذ كان يتوقع المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون أن تجري الزيارة في وقت لاحق من الشهر الحالي، أو خلال أسبوع عيد الفصح الذي يبدأ في 14 إبريل/ نيسان.

يأتي ذلك فيما قالت وزارة الخارجية الأميركية، فجر السبت، إن الوزير ماركو روبيو بحث مع نتنياهو ملف غزة والرسوم الجمركية، مشيرة إلى أن الوزير تحدث مع رئيس حكومة الاحتلال للتأكيد على دعم أميركا لـ "إسرائيل".