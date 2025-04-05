توقف خط مياه يُغزي مدينة غزة بنسبة 70%

فلسطين اليوم

أعلنت بلدية غزة، اليوم السبت 5 ابريل 2025، أن الاحتلال الإسرائيلي أوقف تدفق خط مياه جديد كان يُغزي المدينة بشكل كبير.

وأفادت بلدية غزة، في تصريح صحفي، بأن الاحتلال أوقف خط مياه "ميكروت" الذي يشكل 70% من إمدادات المياه المتوفرة لسكان المدينة والنازحين إليها.

وفي وقت سابق، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" بأن تلوث مياه الشرب في قطاع غزة قد وصل إلى مستويات خطيرة تهدد صحة السكان.

كما أشارت تقارير إلى أن 97% من المياه في غزة غير صالحة للاستهلاك البشري.