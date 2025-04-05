"الغارديان" عن رسوم ترامب الجمركية: عمل وحشي وأحمق

فلسطين اليوم

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريراً يتناول القرارات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع دول العالم، وتداعيات هذه القرارات على النظام التجاري العالمي، وعلى الولايات المتحدة نفسها.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية: -

بالنسبة إلى نظام التجارة العالمي المتعثر أصلاً، يبدو الأمر كما لو أنّ كويكباً اصطدم بالأرض، مُدمراً كل شيء وكل ما كان موجوداً عليها سابقاً، ولكنْ هناك فرقٌ مهم. لو ضرب كويكب الأرض، لكان الاصطدام ناجماً على الأقل عن قوى كونية لا يمكن السيطرة عليها. أما الاعتداء على التجارة العالمية، على النقيض من ذلك، فهو فعلٌ متعمدٌ تماماً، اتخذه رجلٌ واحدٌ وأمةٌ واحدة.

قرار دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع دول العالم هو حماقةٌ فادحةٌ وخطيرة. إنه قرارٌ أحادي الجانب وغير مُبرر، وقد عبّر عنه يوم الأربعاء بلغةٍ لا يمكن الدفاع عنها، إذ وصف حلفاء الولايات المتحدة بـ"الغشاشين" و"الزبالين" الذين "نهبوا" و"اغتصبوا" و"سلبوا" الولايات المتحدة.

إنّ العديد من الحسابات التي اعتمد عليها ترامب في فرض عقوباته خاطئ. تعني الرسوم الجمركية أنّ الأسعار سترتفع قطاعاً تلو الآخر، في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ما يُغذي التضخم، وربما الركود. ومن المفترض أن يُجيب ترامب، كما فعل عندما سُئل عن ارتفاع أسعار السيارات الأجنبية: "لا أُبالي".

هذه الرسوم الجمركية، بحد أدنى 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، مع فرض رسوم أعلى على 60 دولة وصفها ترامب بأنها "أسوأ المُخالفين"، تُلقي قنبلةً في قلب نظام التجارة العالمي القائم على القواعد. هذه زيادات كبيرة، وليست صغيرة، حتى بالنسبة إلى دول مثل بريطانيا التي نجت من الرسوم الجمركية المرتفعة. إنها عشوائية بين القطاعات، لكنها شديدة التمييز ضد جميع الدول، حتى إنها تُعاقب الجزر غير المأهولة في أنتاركتيكا.

إنهم يُلغون النظام التجاري الذي أُسس - بقيادة الولايات المتحدة - في بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية. في الواقع، فإنّ الأمة التي دعمت الاقتصاد العالمي على مدى 80 عاماً مضت طردت نفسها من النظام التجاري الذي قادته دائماً. لقد تم تفجير المبدأ الأساسي لهذا النظام، وهو أنّ الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية يجب أن تعامل بعضها بعضاً على قدم المساواة.

أظهر حفل الإعلان الإثارة التي يستمدها ترامب من التنمر والهيمنة. بعد شهر من إيقاف المساعدات الإنمائية الأميركية، تُجسد قائمة عقوباته ازدراءً خاصاً لفقراء العالم، على سبيل المثال: رسوم جمركية بنسبة 47% على مدغشقر، تاسع أفقر دولة في العالم، أو 44% على ميانمار المُدمرة. وبينما وجه الكثير من الخطابات السابقة إلى الصين، فُرضت بعض أشد الرسوم الجمركية على دول مثل كمبوديا وفيتنام وتايلاند ولاوس. ومن المرجح أن يكون تأثير ذلك في القوة الناعمة الأميركية مدمراً.

لن تقتصر عواقب رسوم ترامب الجمركية على التجارة العالمية، بل ستؤثر في النظام الاقتصادي العالمي بشكل عام. هذه لحظةٌ حاسمة، وستتطلب استجاباتٍ شاملة.