شهيد ومصابون بقصف إسرائيلي شرق رفح

فلسطين اليوم

استشهد مواطن، وأصيب آخرون، اليوم السبت 5 ابريل 2025، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على محافظة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، وشهود عيان، بارتقاء مواطن، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، من جراء قصف منزل لعائلة شعت ببلدة النصر شمال شرقي رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 50609 شهداء و115063 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، حتى ظهر يوم أمس الجمعة.