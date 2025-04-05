غزة.. مجاعة تلوح في الأفق وتحذيرات جدية من كارثة صحية

فلسطين اليوم

قالت المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم السبت 5 ابريل 2025: إن مخزونات الغذاء في غزة بدأت بالنفاد، وأن برامج المساعدات أغلقت بسبب نقص الإمدادات.

وأشار دوجاريك، في تصريحات للصحفيين إلى أن الظروف الصحية في غزة مستمرة في التدهور، مضيفاً، أن ذلك يشكل خطراً على الصحة العامة في القطاع.

وحذر من بدء تفشي الحشرات ومرض "الجرب" الجلدي سريع العدوى، مشدداً على أن هناك حاجة للمواد الكيميائية لمكافحتها.

وذكر أن برنامج الغذاء العالمي أفاد ببدء نفاد مخزونات الغذاء، لافتاً إلى أن برامج المساعدات مثل المخابز أغلقت بسبب نقص الإمدادات.

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت "إسرائيل" معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب بتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية.

وسبق وحذرت مؤسسات حقوقية وحكومية وأممية من تداعيات استمرار تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع ودخول الفلسطينيين بحالة من الجوع الحاد.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.