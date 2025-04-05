بالفيديو الاحتلال أعدمهم من نقطة "صفر".. تفاصيل جديدة عن استشهاد طاقم الإسعاف برفح

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت 5 ابريل 2025، عن تفاصيل جديدة بشأن استشهاد عدد عملية إعدام عدد من المسعفين الفلسطينيين في حي تل السلطان في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت الصحيفة العربية: "إن مقطع فيديو تم العثور عليه في هاتف محمول يعود لمسعف، عُثر على جثته في مقبرة جماعية تضم جثث 15 من عمال الإغاثة الذين استشهدوا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة بتاريخ 23 مارس".

وأضافت: "يُظهر أن سيارات الإسعاف والإطفاء التي كانوا يستقلونها كانت مُعلّمة بوضوح، وأن أضواء الطوارئ كانت مضاءة أثناء تعرضهم لإطلاق النار من قوات الاحتلال".

ويأتي هذا الكشف بعد أن ادّعى جيش الاحتلال في وقت سابق من هذا الأسبوع أن قواته لم تهاجم سيارات الإسعاف عشوائيًا، وأن بعض المركبات "تم التعرف عليها وهي تقترب بطريقة مريبة دون أضواء أو إشارات طوارئ باتجاه الجنود" – الذين أطلقوا النار ردًا على ذلك.

وأشارت إلى أن الفيديو تم الحصول عليه من دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن هويته، وقد تحققت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية من الموقع وتاريخ تصويره.