ويتكوف يصل المنطقة الأسبوع المقبل.. هل لزيارته علاقة بالصفقة؟

فلسطين اليوم

كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اليوم السبت 5 ابريل 2025، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، في إطار الجهود المستمرة لدفع مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح المسؤول في تصريحات صحفية، أن ويتكوف سيبدأ جولته في أبو ظبي، إذ من المقرر أن يلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية لدى الاحتلال الإسرائيلي، رون ديرمر، الذي يترأس فريق التفاوض الإسرائيلي بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن ويتكوف قد يتوجه أيضًا إلى الدوحة أو القاهرة إذا شهدت المفاوضات بشأن صفقة التبادل تطورات جديدة تتطلب تدخله المباشر.

وأمس، قالت قناة "كان" العبرية: إن الوسطاء يعملون الآن على تقديم مقترح جديد، يهدف لكسر "الهِوة" بين حركة حماس و"إسرائيل"، وإبرام تهدئة في غزة.

وادعت القناة العبرية، أّن هناك مقترح وساطة جديد مطروح على الطاولة، أو على الأقل هناك محاولة جدية لطرحه، رغم تمسك حماس بموقفها، وعدم موافقتها على المقترح "الإسرائيلي". على حد تعبيرها.

وأضافت: "جهد قطر ومصر هو محاولة لدفع محادثات التهدئة إلى الأمام، وجسر الفجوات التي لا تزال قائمة".