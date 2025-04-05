طالع حالة طقس فلسطين اليوم السبت

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت 5 ابريل 2025، أن يكون الجو غائماً جزئياً وربيعياً لطيفاً ومعتدلاً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

كما توقعت الأرصاد الجوية في نشرتها الإلكترونية، أن يكو الجو في ساعات المساء والليل، صافياً بوجه عام باردا ً نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .