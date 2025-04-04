"علماء المسلمين": الجهاد ودعم غزة واجب شرعي وضرورة لإنهاء العدوان

فلسطين اليوم

أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فتوى شرعية عاجلة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يجري يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف، وأن نصرة الشعب الفلسطيني باتت فريضة شرعية على الأمة الإسلامية جمعاء.

وأكد الاتحاد أن الجهاد بالسلاح ضد الاحتلال الإسرائيلي فرض عين على كل مسلم قادر في العالم الإسلامي، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير وتدمير. كما شدد على أن على الدول العربية والإسلامية أن تتحمل مسؤولياتها وتتحرك بشكل فوري من خلال تدخل عسكري يوقف آلة القتل والدمار التي يواصلها الاحتلال في غزة.

ورأى الاتحاد أن حصار الكيان الصهيوني بكل الوسائل، برًا وبحرًا وجوًا، أصبح ضرورة ملحة، بما في ذلك إغلاق المضايق والممرات المائية والأجواء في وجهه، بهدف عزله عن العالم وممارسة أقصى درجات الضغط عليه.

ودعت الفتوى إلى دعم المقاومة الفلسطينية على كافة الأصعدة، عسكريًا وماليًا وسياسيًا وحقوقيًا، مؤكدة أن ذلك ليس فقط حقًا للشعب الفلسطيني، بل هو واجب شرعي على الأمة الإسلامية. كما دعا الاتحاد إلى إنشاء تحالف عسكري إسلامي قادر على حماية شعوب الأمة وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء عليها، معتبرًا أن هذا الحلف ضرورة دينية وسياسية لا تحتمل التأخير.

وفي هذا السياق، شدد الاتحاد على حرمة أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان المحتل، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، محرمًا بشكل قاطع تزويده بالنفط أو الغاز أو أي مورد استراتيجي.

كما طالب بإعادة النظر في جميع معاهدات السلام التي وقّعتها بعض الدول العربية مع "إسرائيل"، مؤكدًا أنها لم تحقق العدالة، بل شجعت الاحتلال على الاستمرار في جرائمه.

وأعادت الفتوى التذكير بأهمية الجهاد المالي، داعية إلى تقديم الدعم المالي العاجل للأهالي في غزة وفتح المعابر بشكل فوري لتأمين دخول المساعدات الإنسانية والطبية.

كما وجّه الاتحاد دعوة خاصة إلى الجاليات الإسلامية في الولايات المتحدة لممارسة الضغط على الإدارة الأمريكية، وخصوصًا الرئيس السابق دونالد ترمب، للوفاء بوعوده الانتخابية بشأن وقف العدوان وتحقيق السلام العادل.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن نصرة غزة وفلسطين واجب شرعي وأخلاقي، يتطلب من الأمة الإسلامية التحرك السريع والفوري بكل الوسائل المتاحة، لردع العدوان ورفع الظلم عن أهلها الصامدين.